Inhouse, controllo analogo non è subordinazione gerarchica ma influenza su scelte strategiche

Il controllo analogo che distingue le società in house dalle normali società di capitali non è una forma di controllo assoluto dell’ente socio come su un pubblico ufficio, né coincide con un rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto si tratta pur sempre del controllo svolto da un soggetto esterno rispetto a quello controllato.

Il requisito si configura piuttosto quale controllo del socio pubblico sulle decisioni fondamentali del soggetto controllato, riconducibili alle linee strategiche e alle...