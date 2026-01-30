Personale

Inps, congedo parentale fino ai 14 anni di vita del figlio ma solo per i lavoratori dipendenti

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge.

Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Sono queste alcune delle precisazioni fornite dall’Istituto nazionale...

