Insegnanti e presidi in pensione (per ora) con le vecchie regole
Il ministero tiene conto delle decisioni contenute nella manovra 2025 che, nelle more della preannunciata riforma del sistema pensionistico, non si discostano da quanto già in essere per gli anni pregressi
In attesa che la nuova legge di Bilancio affronti i nodi su flessibilità in uscita e adeguamento dell’aspettativa di vita, dopo le prime avvisaglie tra i partiti di maggioranza e i conti che sta facendo il Mef, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato la circolare con le regole, a oggi vigenti, per i pensionamenti del personale scolastico dal 1° settembre 2026.
Il documento tiene conto delle decisioni contenute nella manovra 2025 che, nelle more della preannunciata riforma del sistema ...