Interporti, sbloccati investimenti per 30,2 milioni di euro in 12 città di M.Fr.

Alla registrazione il Dm Mit che con oltre 11 milioni di contributi mette in moto anche 19,2 milioni di cofinanziamenti privati

Bologna, Cervignano del Friuli, Livorno, Nola, Novara, Padova, Parma, Portogruaro, Rovigo, Torino, Venezia e Verona. Sono le 12 città che stanno per ricevere circa 11,1 milioni di euro di fondi Mit destinati al potenziamento dei rispettivi interporti individuati dal piano nazionale strategico del 2015 dedicato alla portualità e alla logistica. La lista delle infrastrutture destinatarie dei finanziamenti (con le rispettive quote di risorse) si legge nel decreto appena pubblicato sul sito del Mit e in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.

La quota massima di finanziamento pubblico è di un milione di euro, che è andato a sette interporti (Bologna, Novara, Padova, Portogruaro, Torino, Venezia e Verona). Gli altri cinque siti logistici hanno ottenuto quote di valore inferiore, tra i 700mila e i 925mila euro (qui la tebella riassuntiva). Il decreto informa che le risorse assegnate - che corrispondono alle richieste ritenute «eleggibili» - sono state inferiori alla dotazione disponibile, pari a 15 milioni di euro (disponibili per le annualità 2023-2024). L’aspetto interessante è che il cofinanziamento pubblico dovrebbe consentire il coinvolgimento di fondi privati per una somma significativamente superiore ai fondi pubblici, pari a circa 19,2 milioni. Pertanto, l’investimento su queste 12 infrastrutture dovrebbe attestarsi a oltre 30,2 milioni di euro.