Interventi stradali per i piccoli Comuni

Un Fondo per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali









In tutto sono 50 milioni ma lo stanziamento è triennale ed è articolato in «18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025». È l’articolo 20 del decreto Omnibus che prevede un Fondo per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali. Si tratta di nuove risorse «destinate ai comuni con meno di 10.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione...