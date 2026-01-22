Intesa Governo-Comuni, via alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2026
Superata la sospensione di fine anno, decretata in attesa dell’uscita di Roma Capitale dalla «componente perequativa» del fondo ripartito fra gli enti locali delle Regioni a Statuto ordinario oltre che di Sicilia e Sardegna
Via libera ieri in Conferenza Stato-Città alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale di quest’anno.
L’intesa fra Governo e Comuni ha superato la sospensione di fine anno, che era stata decretata in attesa dell’uscita di Roma Capitale dalla «componente perequativa» del fondo ripartito fra gli enti locali delle Regioni a Statuto ordinario oltre che di Sicilia e Sardegna. A provvedere è stata la legge di bilancio, con un emendamento approvato al Senato che ha accolto la richiesta dei sindaci...
