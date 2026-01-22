Intesa Governo-Comuni, via alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2026

Via libera ieri in Conferenza Stato-Città alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale di quest’anno.

L’intesa fra Governo e Comuni ha superato la sospensione di fine anno, che era stata decretata in attesa dell’uscita di Roma Capitale dalla «componente perequativa» del fondo ripartito fra gli enti locali delle Regioni a Statuto ordinario oltre che di Sicilia e Sardegna. A provvedere è stata la legge di bilancio, con un emendamento approvato al Senato che ha accolto la richiesta dei sindaci...