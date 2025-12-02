Inutile duplicazione nel Dup della parte spesa per missioni e programmi del bilancio di previsione

Qualora fosse ritenuta anomala e incoerente la scadenza del 31 luglio di ogni anno per la deliberazione da parte dell’organo esecutivo e la presentazione al consiglio del documento unico di programmazione (Dup) e fosse, invece, ragionevolmente allineata a quella (15 novembre) di presentazione al consiglio del bilancio di previsione (“Incoerente e anomalo il termine del 31 luglio per la deliberazione del Dup” su NT+Enti Locali & Edilizia del 21 novembre) e, ancora, con il Dup definitivo fossero approvati...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi