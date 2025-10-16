Inventari Pa, il Mef introduce il set minimo per la riforma Accrual
Ogni ente pubblico deve adottarlo per garantire tracciabilità, confrontabilità e qualità dei dati patrimoniali
La nota tematica n. 158/2025 del Servizio Studi Dipartimentale del ministero dell’Economia e delle finanze definisce il set minimo di attributi che il sistema di inventariazione della Pubblica amministrazione deve possedere ai fini della contabilità accrual.
La transizione alla contabilità accrual nella Pubblica amministrazione italiana non può prescindere...
