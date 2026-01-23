Investimenti sottosoglia, una nuova regola per la formazione del fondo pluriennale vincolato
Prevista la possibilità di conservare nel fondo pluriennale vincolato, determinato in sede di rendiconto, le risorse destinate al finanziamento di spese di investimento non ancora impegnate
La modifica normativa introdotta direttamente dall’articolo 1, comma 660, della legge di bilancio 199/2025 all’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 al paragrafo 5.4.9, interviene sulla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti, in relazione ai contratti sottosoglia.
Il legislatore, nell’intento di favorire la tempestiva realizzazione anche degli investimenti di valore inferiore a 150mila euro, ha previsto la possibilità di conservare...
