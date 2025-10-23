Iren appalta la manutenzione di reti e impianti per 639 milioni
Aipo assegna i lavori della tratta confine Piemonte/Lombardia - Pavia della ciclovia turistica nazionale Vento per 14,8 milioni
Iren Reggio Emilia, con 4 accdordi quadro, manda in gara opere per un valore complessivo di 639 milioni. I primi due lotti, entrambi dall’importo di 229,6 milioni, riguardano i lavori di manutenzione, pronto intervento, estendimento ed allacciamento su reti e impianti di Ireti, Ireti gas e Iren Acqua Tigullio (lotto 1) e solo Ireti e Ireti gas (lotto 2). I lotti 3 (95,1 milioni) e 4 (84,4 milioni) prevedono la stessa tipologia di lavori per Acam acque. Il bando rimane aperto fino al 14 gennaio 2026...