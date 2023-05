Iren, via a nuovi impianti per le materie prime critiche di Celestina Dominelli

Le due strutture in Toscana dedicate a metalli preziosi e pannelli fotovoltaici









Un piano strategico al 2030 da 10,5 miliardi in cui l’economia circolare rappresenta uno dei driver principali e in cui il trattamento e il recupero dei Raee (i rifiuti elettrici ed elettronici), miniera cruciale per l’approvvigionamento di materie prime critiche, riveste un ruolo centrale. Tanto che Iren, forte della capacità insita nelle multiutility di presidiare le diverse fasi della filiera, già gestisce un impianto specifico su questo terreno, nel comune di Volpiano, nel torinese, con una capacità...