Irpef, sanatorie, Tobin e pacchi: la manovra arriva al voto di fiducia

Oggi atteso il via libera decisivo dell’Aula del Senato al Governo. È cresciuto il contributo chiesto a banche e assicurazioni

di Marco Mobili e Gianni Trovati

Un riassunto dei risultati prodotti dal circo andato in scena la scorsa settimana in commissione Bilancio al Senato è offerto dall’emendamento che ha inserito in manovra l’articolo 134-nonagies bis (quello subito dopo il nonagies semel, per intendersi), che come recita la rubrica mette insieme nella stessa norma «crediti d’imposta per imprese energivore, contributi in favore del Comune di Latina e dell’Orchestra sinfonica di Milano e disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche».

