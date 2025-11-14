Irregolarità fiscali, l’istanza di rateizzazione avanzata in gara non salva dall’esclusione
Il Consiglio di Stato ribadisce i principi che portano all’espulsione dalle procedure per debiti con il Fisco
L’istanza di rateizzazione presentata in corso di gara, dopo l’emissione della cartella di pagamento, non sottrae il concorrente dall’esclusione dalla gara per grave irregolarità fiscale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 94, comma 6, del Dlgs n. 36/2023 secondo cui costituisce causa di esclusione automatica dalla gara la circostanza dell’avvenuto accertamento, in via definitiva, di gravi irregolarità fiscali da parte dell’operatore economico, laddove il concetto di «gravità...