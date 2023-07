Irregolarità formali, doveroso attivare il soccorso istruttorio (anche nel nuovo Codice) di Stefano Usai

La stazione appaltante, ricorda il Tar Marche, ha l'obbligo di dare all'operatore economico la possibilità di rimediare a meri vizi di forma e altre irregolarità della domanda









Il soccorso istruttorio, e quindi la possibilità per l'operatore di correggere un mero errore della documentazione amministrativa dell'offerta presentata, costituisce un obbligo per la stazione appaltante. Segnatamente, come rileva la sentenza del Tar Marche, sez. I, n.349/2023, l'attivazione del soccorso in parola «a fronte di meri vizi di forma o di ogni altra irregolarità della domanda – a prescindere, quindi, dalla tipologia del vizio inficiante la dichiarazione – costituisce, di fatto, un espresso...