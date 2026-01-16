Isee precompilato per tutti gli aiuti nel decreto Pnrr
Scuole, università, Comuni e le altre Pa che riconoscono sconti e bonus dovranno acquisire d’ufficio i dati necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata
Nato per rendere possibile lo sprint finale del piano rimodulato a fine 2025, il decreto sul Pnrr atteso in consiglio dei ministri entro la fine del mese imbarca anche un nuovo, sostanzioso gruppo di semplificazioni. Quella che promette di incidere più direttamente sulla vita quotidiana è l’Isee precompilato: scuole, università, Comuni e tutte le altre Pa che riconoscono sconti e bonus in base all’indicatore dovranno «acquisire d’ufficio i dati strettamente necessari alla concessione della prestazione...