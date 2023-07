Istat: permessi di costruire in calo nel primo trimestre 2023 di Mau.S.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso andamento negativo sia per il numero di istanze che per la superficie utile, sia per le case che nel settore non residenziale









Permessi di costruire in calo nel primo trimestre 2023. Lo segnala l'Istat. In base all'aggiornamento pubblicato oggi l'Istituto di statistica evidenzia come il settore residenziale registra un calo sia del numero di abitazioni (-12,2%) sia della superficie utile abitabile (-9,4%), nel confronto con il primo trimestre dell'anno scorso. Più in dettaglio nel primo trimestre di quest'anno si sono contate 14.259 richieste di permesso contro le 16.313 dell'anno scorso. La superficie dei fabbricati non...