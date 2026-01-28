Klimahouse 2026, al debutto gli «isolanti sottovuoto». Faini: in scena il futuro dell’abitare
Alla Fiera di Bolzano si fa strada anche una generazione di sistemi integrati che rispondono alle sfide di efficienza energetica, comfort abitativo e sostenibilità. Ecco le novità
Al via oggi a Bolzano l’edizione 2026 di Klimahouse, la kermesse che oltre ad essere un appuntamento di riferimento in tema di edilizia sostenibile e “responsabile” ed efficienza energetica è l’occasione per farsi un’idea più che concreta su come sta evolvendo lo scenario e, soprattutto, per toccare con mano prodotti e soluzioni innovativi. «Klimahouse conferma il suo ruolo di piattaforma di rilievo internazionale dove materiali, sistemi costruttivi e tecnologie dialogano per costruire il futuro ...