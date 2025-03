L’accertamento di conformità riformato dal Dl Casa non è retroattivo

«Deve escludersi l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 36 bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024)» perché «non si rinviene nel testo del d.l. n. 69/2024 alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore». Lo ha ribadito il Consiglio di Stato in una recente sentenza (n.1394/2025) originata dal ...

