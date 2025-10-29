L’addio ai bonus pesa sui bilanci dei big di costruzioni e architettura (ma non dell’ingegneria)
Dopo un triennio di forte crescita, il venir meno dei bonus fiscali provoca nel 2024 un peggioramento dei dati economici del vertice dell’architettura e delle costruzioni. In buona salute, invece, i big dell’ingegneria
Dopo un triennio di grande crescita, il venir meno dei bonus fiscali che avevano trascinato il mercato dell’edilizia privata provoca nel 2024 un generale peggioramento dei dati economici del vertice sia della progettazione architettonica che delle costruzioni italiane, solo in parte attenuato dagli investimenti finanziati dal Pnrr, mentre i big dell’ingegneria si confermano in buona salute. Questo è ciò che emerge quest’anno dalla consueta ricerca della società Guamari sull’andamento dei tre settori...