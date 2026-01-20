L’affidamento diretto preceduto da avviso impone la motivazione dei mancati inviti
Tar Calabria: la scelta non giustificata di non accogliere la richiesta di un operatore rende illegittima l’assegnazione «procedimentalizzata»
Se l’affidamento diretto viene preceduto da avviso propedeutico a manifestare interesse, la decisione di non invitare l’operatore che aderisce alla richiesta deve essere motivata a pena di illegittimità della decisione di affidamento. In questo senso, il Tar Calabria, sez. II, sentenza n. 74/2026.
Il fatto
Nel caso trattato, la stazione appaltante «procedimentalizzava» l’affidamento diretto con...