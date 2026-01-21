L’agevolazione agganciata alle caldaie ora è in bilico
Da inizio 2025 tutte le principali agevolazioni per la sostituzione di caldaie uniche alimentate da combustibili fossili sono state cancellate
La sostituzione della caldaia potrebbe non essere più sufficiente per attivare il meccanismo che consente di usufruire del bonus mobili. Il taglio di tutti gli sconti fiscali dedicati agli apparecchi alimentati da combustibili fossili, già a partire dallo scorso anno, rischia infatti di far venire meno il presupposto che consente di accedere allo sconto per arredi ed elettrodomestici. Meglio, insomma, muoversi con prudenza per evitare contestazioni. La guida delle Entrate, sul punto, dà per la verità...