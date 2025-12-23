L’applicazione dell’algoritmo alle decisioni della Pa è sfida culturale e organizzativa
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale (Ia) nello svolgimento di numerose attività, quali la gestione dei servizi pubblici, la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della decisione e l’assunzione della stessa decisione, come l’aggiudicazione di contratti, la concessione di benefici, il rilascio di autorizzazioni o l’irrogazione di sanzioni. Anche in Italia, alcune amministrazioni già stanno sperimentando sistemi di intelligenza artificiale...