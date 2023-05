L'Aran spiega le regole per il funzionamento della Rsu e del distacco sindacale di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È ritornata a ripopolarsi in questi giorni la banca dati degli orientamenti applicativi dell'Aran.

Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento dei tecnici dei Via del Corso sono le regole che reggono l'impianto del funzionamento della Rsu e del distacco sindacale.

Con parere CQRS 172 viene precisato che l'assenza dal servizio per più di sei mesi di un componente della Rsu non comporta di per sé la decadenza dello stesso in quanto la disciplina contrattuale (articolo 9 dell'accordo quadro ...