L’autonomia è legge: ma per scuola, salute, trasporti o energia niente devoluzioni per almeno due anni

Il voto finale ottenuto ieri alla Camera dal disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata è un ovvio successo politico per la Lega, che può sbandierare la riforma come prova della sua capacità di incidere sull’azione del Governo. Ma per passare ai fatti, cioè al primo trasferimento effettivo di competenze a una Regione, la strada è ancora parecchio lunga. E tutt’altro che tracciata. Con la legge sull’autonomia in Gazzetta Ufficiale, per intendersi, nessun presidente di Regione potrà alzare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi