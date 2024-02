L’aututela tributaria diventa obbligatoria

La riforma dello statuto del contribuente rende obbligatoria, in talune fattispecie, l’esercizio da parte degli enti impositori dell’istituto dell’autotutela, facendo venir meno i principi cardine della sua facoltatività e discrezionalità.

Il Dlgs 219/2023, di attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023), ha modificato diverse norme dello statuto del contribuente (Legge 212/2000), inserendo in particolare la disciplina dell’invalidità degli atti tributari, in precedenza priva di una specifica codifica normativa, a differenza dei provvedimenti amministrativi in genere. Il decreto disciplina le fattispecie di nullità, annullabilità e irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria e, quindi, anche di quelli tributari degli enti locali. Ciò rammentando che, in base al comma 3 dell’articolo 1 della legge 212/2000, la disciplina dell’invalidità degli atti è uno dei principi inderogabili che gli enti locali devono rispettare nell’ambito del recepimento regolamentare delle nuove norme.

Contestualmente, i nuovi articoli 10-quater e 10-quinquies hanno stabilito i casi in cui l’esercizio dell’istituto dell’autotutela è obbligatorio e quelli in cui è invece facoltativo. Il primo articolo prevede che l’amministrazione procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza della manifesta illegittimità dell’atto, nei casi specificatamente elencati dalla norma (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, eccetera). Si tratta di alcune delle casistiche in precedenza contenute nel Dm 37/1997, decreto a suo tempo emanato per dare attuazione alla disciplina dell’autotutela contenta nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994 (applicabile anche agli enti locali in base al comma 1-ter della medesima norma). Norme oggi abrogate. Tuttavia, l’autotutela della precedente disciplina del 1994 era una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione finanziaria, da esercitare nel caso di sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico e concreto all’eliminazione dell’atto originariamente illegittimo. Interesse valutato sulla base della comparazione tra il ripristino della legalità, da un lato, e la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità finanziaria degli enti dall’altro lato. L’autotutela obbligatoria è esercitata sia d’ufficio e sia su istanza di parte e può riguardare anche atti definitivi, eccetto il caso in cui sia trascorso almeno un anno del consolidamento dell’atto (definitività). L’annullamento obbligatorio interviene anche nel caso di pendenza di giudizio e non riguarda le ipotesi in cui sia intervenuta una decisione del giudice tributario passata in giudicato favorevole all’ente impositore. La norma è laconica e non pone limiti al riguardo, nonostante la relazione tecnica al decreto, riprendendo precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, ritiene che non siano di ostacolo all’esercizio obbligatorio dell’autotutela i casi in cui vi sia di una sentenza che decide la controversia per motivi procedurali o formali ovvero quelli in cui vi sia un giudicato sostanziale, basato però su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela.

L’obbligatorietà dell’istituto è rafforzata dalla previsione di impugnabilità del diniego di autotutela, introdotto dal Dlgs 220/2023, di riforma del contenzioso tributario. La norma ha integrato l’elenco degli atti impugnabili, peraltro non esaustivo, contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, inserendo il diniego espresso e quello tacito di autotutela obbligatoria. Atti impugnabili, il primo entro il termine generale di 60 giorni dalla notifica (o dalla sua effettiva conoscibilità), il secondo una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (silenzio diniego).

L’articolo 10-quinquies stabilisce, invece, che in tutti i casi illegittimità dell’atto impositivo, diversi da quelli per i quali l’articolo 10-quater prevede l’esercizio dell’autotutela obbligatoria, l’ente possa provvedere comunque all’annullamento dell’atto. Anche in questa ipotesi ciò può avvenire sia d’ufficio che su istanza di parte e indipendentemente dalla definitività dell’atto invalido o dalla pendenza di eventuale giudizio. In tale fattispecie, tuttavia, non trova ostacolo all’esercizio dell’autotutela facoltativa neppure la sussistenza di un giudicato ovvero il trascorrere del termine di un anno dalla definitività dell’atto, a differenza delle ipotesi di autotutela obbligatoria. Pur se appare difficile che possa sussistere l’interesse pubblico alla eliminazione di un atto in presenza di un giudicato favorevole all’ente impositore ovvero di un atto definitivo da tempo (ancora meno poi se sono intervenuti eventuali termini di prescrizione). Anche nel caso di autotutela facoltativa il Dlgs 220/2023 ha previsto l’impugnabilità del diniego espresso di autotutela (non ovviamente di quello tacito, in quanto, in assenza di obbligo di provvedere in capo all’ente, non può realizzarsi alcun silenzio – diniego). Circostanza che spingerebbe gli enti, in caso di istruttoria negativa, a evitare di rispondere all’istanza. In merito all’impugnabilità del diniego di autotutela, va comunque rimarcato che la contestazione dovrebbe sempre riguardare vizi attinenti all’esercizio del potere di autotutela e non anche qualsiasi vizio dell’atto impugnato, onde evitare di incrinare definitivamente il principio della certezza dei rapporti giuridici. Va rammentato che, in passato, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impugnativa dell’autotutela sia consentita solo nei limiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. Deve, invece, escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente, che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo. (Cassazione, ordinanze 28134 e la n. 28105/2023).

Va, infine, evidenziata la riduzione della responsabilità amministrativa, con riguardo alle valutazioni di fatto compiute dagli enti impositori soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento all’esercizio dell’autotutela, ai soli casi di dolo e non anche a quelli di colpa grave, riprendendo una previsione già esistente per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale (e per la ora soppressa mediazione), dall’articolo 29, comma 7, del Dl 78/2010.

(*) Vice presidente Anutel

