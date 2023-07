L'Imu al 50% per l'immobile inagibile si applica anche in assenza di richiesta del contribuente di Amedeo Di Filippo

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 19665/2023 Sezione Tributaria

Quando lo stato del bene è perfettamente noto all'ente, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede









In materia di Ici, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la riduzione per un immobile inagibile o inabitabile, non è necessario reiterare la richiesta per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza della protratta inutilizzabilità dell'immobile. Lo afferma la quinta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 19665/2023.

La riduzione

Il Comune ha proposto ricorso per la cassazione di una sentenza della commissione tributaria...