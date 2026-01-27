L’incremento del fondo che deriva dallo «sblocca stipendi» è irreversibile

La funzione perequativa che sorregge il decreto Pa, insieme alle cautele espresse dal legislatore sulla sostenibilità della spesa e sugli equilibri pluriennali di bilancio, chiarisce la natura dell’incremento del fondo: una scelta inizialmente rimessa alla discrezionalità dell’ente, ma che, una volta esercitata, non è più reversibile. L’aumento è destinato a consolidarsi negli esercizi successivi, a prescindere dal trattamento economico di volta in volta finanziato.

È questa la lettura fornita dalla...