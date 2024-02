L’inevitabile collegamento con i servizi pubblici

Prima di passare alla Camera per l’approvazione definitiva, il voto al Senato sul disegno di legge sull’autonomia delle Regioni a statuto ordinario ha riacceso il dibattito sul “regionalismo differenziato” (o “asimmetrico”) ma rispetto al passato le opinioni sono più incerte non solo per questioni legate all’area geografica di appartenenza.

I termini della questione sono noti ma vale la pena richiamarli. Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, al terzo comma dell’articolo 116 è stata...