L’inglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio parte dal 1° gennaio 2026
È quanto si apprende da un comunicato di errata corrige, con alcune rettifiche al testo dell’accordo sottoscritto lo scorso 3 novembre, diffuso in questi giorni sul sito dell’Aran
La decorrenza del conglobamento nello stipendio tabellare di quote dell’indennità di comparto, previsto nell’Ipotesi di contratto del comparto delle Funzioni locali relativo 2022/2024, è il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione della predetta Ipotesi (quindi dal 1° gennaio 2026) e non dal primo giorno dell’anno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto.
È quanto si apprende in un comunicato di errata corrige, contenente alcune rettifiche al testo dell’accordo sottoscritto...