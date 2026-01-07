L’Inps «spiega» le regole sui permessi aggiuntivi per i malati oncologici
Il documento, seppur rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, rappresenta comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma
I permessi delle dieci ore aggiuntive per i malati oncologici previsti dalla legge 106/2025, che possono essere richiesti direttamente al proprio datore di lavoro dal 1° gennaio, possono essere fruiti unicamente ad «ore intere» e non anche in frazione d’ora.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
Il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di ...