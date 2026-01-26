L’intelligenza artificiale «collaborativa» debutta nella gestione della Pa
Cresce il ruolo dell’Agentic Ai, che si basa sulla cooperazione di diversi sistemi Llm addestrati a svolgere funzioni in modo coordinato
Proprio come nella fantascienza, un’opportuna selezione di giocattoli curiosi sviluppati nei laboratori di ricerca è stata accolta in un’astronave che li ha proiettati in un luogo dà dove, nutriti da computazione e da grandi collezioni di dati, sono poi tornati sulla terra con il dono della super-intelligenza. L’atterraggio nel novembre 2022, con il lancio di Gpt che ha inaugurato i Large Language Models (Llm), dimostra capacità cognitive che nessuno, nemmeno gli addetti ai lavori, si attendevano...