L’Istituto di Fisica nucleare appalta a Frascati il complesso EuSparc per 52,3 milioni

La grande infrastruttura europea ospiterà attività di ricerca e sviluppo di un’innovativa classe di acceleratori compatti al plasma

di Alessandro Lerbini

L’Istituto nazionale di Fisica nucleare manda in gara la realizzazione del nuovo complesso edilizio EuSPARC per il progetto EuPRAXIA@Sparc_Lab presso i laboratori nazionali di Frascati (Roma). Il valore stimato dei lavori è di 52.289.025 euro. Ai concorrenti è richiesto di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 108.935.468 euro. In sede di valutazione delle...

