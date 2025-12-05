L’Istituto di Fisica nucleare appalta a Frascati il complesso EuSparc per 52,3 milioni
La grande infrastruttura europea ospiterà attività di ricerca e sviluppo di un’innovativa classe di acceleratori compatti al plasma
L’Istituto nazionale di Fisica nucleare manda in gara la realizzazione del nuovo complesso edilizio EuSPARC per il progetto EuPRAXIA@Sparc_Lab presso i laboratori nazionali di Frascati (Roma). Il valore stimato dei lavori è di 52.289.025 euro. Ai concorrenti è richiesto di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 108.935.468 euro. In sede di valutazione delle...