L’omesso invio di relazioni-questionari su bilancio e rendiconto è una grave violazione di legge
Sarebbe un errore considerare questi obblighi come semplici adempimenti burocratici
La delibera n. 273/2025/PRSE della Sezione regionale di controllo della Lombardia riporta l’attenzione su un punto che può sembrare formale ma che, in realtà, tocca il cuore dei rapporti tra autonomie locali e magistratura contabile: l’obbligo di invio delle relazioni-questionario su bilancio e rendiconto da parte degli organi di revisione economico-finanziaria.
La Corte ribadisce che l’omesso invio, ...
Cessione d’azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente
di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel