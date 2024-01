L’Unione di Comuni deve perseguire obiettivi di riduzione della spesa calibrati sia sulla spesa istituzionale, che su quella del personale, sia più in generale discendenti dall’applicazione delle regole afferenti alla concreta attuazione dei principi contenuti nella previsione dell’articolo 1 della legge 241/1990. L’esercizio associato delle funzioni non può risolversi, in particolare, nella indebita e non consentita dilatazione della spesa originariamente facente capo ai singoli comuni associati...

