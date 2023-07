L'utilizzo del domicilio digitale efficienta le entrate degli enti locali di Daniela Ghiandoni e Maria Suppa

Uno strumento che semplifica i contatti tra ente e contribuente in grado anche di garantire significativi risparmi di costi









Gli enti locali hanno ora un nuovo alleato per vincere la sfida dell'effettivo realizzo delle proprie entrate, l'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad) delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, istituito dall'articolo 6-quater del Cad.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, invece, il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'Inipec in base...