La Cassazione fissa i paletti per il legittimo ricorso al lavoro flessibile da parte della Pa di Amedeo Di Filippo

Non è consentito utilizzarlo per fare fronte all'ordinario fabbisogno di prestazioni lavorative









Il ricorso al lavoro a termine somministrato è legittimo anche per sopperire all'attività ordinaria dell'utilizzatore, ma ciò non significa che sia consentito utilizzarlo per fare fronte all'ordinario fabbisogno di prestazioni lavorative, posto che la destinazione dei lavoratori somministrati all'attività ordinaria è cosa diversa dall'utilizzazione per esigenze di lavoro ordinarie e continuative. Lo afferma la sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 25673/2023.

Il fatto

Una dipendente è...