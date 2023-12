La classe A vale un prezzo più alto del 25%

La classe A vale il 25% in più al momento della vendita, rispetto alla classe meno performante, la G. Un paper appena pubblicato dalla Banca d’Italia (firmato da Michele Loberto, Alessandro Mistretta e Matteo Spuri) consente, per la prima volta, di misurare in maniera precisa qual è il premio che il mercato attribuisce agli immobili con un’efficienza energetica maggiore. Dando, così, un valore economico tangibile agli sforzi di ristrutturazione e adeguamento che ci vengono richiesti dalle normative...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi