La copertura trasforma il pergolato in tettoia e fa scattare l’obbligo del titolo edilizio

Quando il pergolato - inteso come «struttura aperta su tre lati e nella parte superiore» - viene sormontato da una copertura «non facilmente amovibile» e anche parziale, ecco che l’organismo «diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio». Il principio viene ribadito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza relativa a un appello contro un’ordinanza di demolizione per alcune opere edilizie realizzate dal residente di un comune pugliese....

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi