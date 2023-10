La gestione del bilancio fra adempimenti e visione di Gianni Trovati

Nel libro di Antonino Gentile gli strumenti per il governo economico dei Comuni









Il Dup, il Piao con il suo piano triennale dei fabbisogni di personale e il programma anticorruzione, il bilancio tecnico, il preventivo, i questionari, i rendiconti e in mezzo una catena infinita di passaggi che registrano ogni mossa.

L’attività di un ente locale si sviluppa attraverso i momenti chiave della programmazione, gestione e rendicontazione, schiacciati però da una mole di procedure e da una girandola di regole e scadenze in grado di trasformare la vita amministrativa in una giungla di battaglie quotidiane contro l’adempimento. Per non perdere la visione generale indispensabile a mantenere dritta la barra delle strategie di fondo serve molta pazienza. E serve leggere la nuova edizione del libro che Antonino Gentile dedica ai “Fondamenti di contabilità pubblica e finanza locale”, con l’obiettivo ambizioso di illustrare “Il governo dei Comuni attraverso il sistema di bilancio” come recita il sottotitolo (Edizioni il Mulino).

Gentile, come sa chi ha già letto qualche sua opera precedente, accompagna in ogni passaggio il lettore con un approccio calmo che non rinuncia alla precisione senza però cedere il passo alla pedanteria. E soprattutto senza perdere di vista lo scenario complessivo in cui si deve collocare ogni regola e ogni procedura, con uno sguardo d’insieme che talvolta sfugge allo stesso legislatore ma non deve mai mancare a funzionari, dirigenti e amministratori locali. In questo modo acquista senso il percorso che dalla programmazione porta alla gestione dell’ente, nel suo senso “consolidato” che comprende anche le società e gli organismi partecipati, fino alla rendicontazione di entrate e spese: il tutto muovendo la leva tributaria e tariffaria nel modo più efficace possibile, che deve tener conto delle tante indicazioni prodotte dalla giurisprudenza fiscale e dalla Corte dei conti ma deve soprattutto badare alla sostanza di una riscossione cruciale per non sbriciolare le colonne portanti del bilancio. Ai revisori dei conti, titolari di un portafoglio di competenze arricchitosi negli anni molto più dei loro compensi, il libro offre poi il passpartout per gestire al meglio l’articolato sistema dei controlli interni.