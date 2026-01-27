La nuova responsabilità erariale e l’impatto organizzativo

Il 22 gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026 che ha introdotto delle modifiche significative alla legge n. 20 del 14 gennaio 1994. In questi giorni si è molto letto e discusso circa le misure di maggior rilievo introdotte dalla suddetta disposizione, in particolare la tipizzazione della colpa grave, la quantificazione del danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato, il giorno da cui far partire i termini prescrizionali, l’esimente per gli organi politici, il controllo di legittimità sugli appalti sopra soglia e sugli atti del Pnrr/Pnc.

Sembrerebbe dunque passato in sordina il tema dell’assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche e il conseguente impatto in termini organizzativi.

La legge 1/2026 integra e conclude l’articolo 1 della legge 20/1994 introducendo il comma 4 bis che testualmente recita: «Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»;

Spunta così un altro tema caro ai giudici contabili, ovvero quello degli incarichi sebbene il vero oggetto di interesse siano da sempre stati gli incarichi di consulenza, collaborazione e studio e la necessità di tenerli distinti dagli appalti di servizi, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.

La ratio è rinvenibile nella funzione stessa che la Corte dei Conti esercita, nello specifico quella di controllo successivo sulla gestione finalizzato a garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e correttezza nella gestione delle risorse finanziarie.

Se è vero che gli incarichi esterni sono e resteranno un tema sempre attuale, il comma 4-bis si riferisce tuttavia agli incarichi interni, ascrivibili al rapporto di lavoro subordinato che rappresenta peraltro uno degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

La domanda è una e trina: a quali incarichi ci si riferisce? A chi compete l’onere di stipula assicurativa? Qual’ è la fonte per la copertura finanziaria?

L’inciso “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche” non lascia dubbi circa il fatto che ci si riferisca a tutti gli incarichi connessi sia ai ruoli, sia allo svolgimento delle funzioni con impatto in termini di macro organizzazione ma soprattutto di micro organizzazione con i dovuti distinguo che discendono dal processo di privatizzazione del pubblico impiego.

Si pensi all’istituzione della direzione generale nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, quindi, al conferimento del relativo incarico di direttore generale, al segretario comunale sia nell’esercizio delle funzioni strettamente connesse al ruolo ma a maggior ragione in quelle di gestione per previsione statutaria o per conferimento da parte del sindaco o del presidente della provincia; ancora alla responsabilità degli uffici attribuita agli assessori nei Comuni sotto ai 5.000 abitanti. Si pensi agli incarichi dirigenziali e all’istituto della delega di funzioni, all’istituzione e al conferimento degli incarichi per le elevate EQ, all’economo, non da ultimo al RUP, al DEC e a tutti coloro i quali svolgono funzioni all’interno di una procedura ad evidenza pubblica, giocoforza assorbiti dalla previsione di cui alla legge 1/2026.

In riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, generali e non, è presumibile che gli interessati abbiano già provveduto alla stipula di una polizza professionale o siano intenzionati a farlo in coincidenza dell’assunzione dell’incarico stesso mentre tale onere rappresenta una novità per tutti coloro i quali pur non ricoprendo un incarico di vertice gestiscano risorse pubbliche come previsto dalla norma. Viene da domandarsi se le pubbliche amministrazioni siano pronte ad “accusare il colpo” in termini organizzativi e gestionali: modifiche regolamentari - a partire dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - integrazioni documentali degli atti di conferimento ma soprattutto disposizioni organizzative in termini di controlli.

Riguardo ai controlli, gli stessi dovrebbero tener conto della fase temporale, ovvero l’ipotesi in cui l’incarico sia in corso distinguendola da quella in cui l’incarico debba essere ancora assegnato. Nel primo caso sarà necessaria quanto meno una verifica ricognitoria, nel secondo una verifica preventiva costituendo la stipula una conditio sine qua non.

Quanto all’onere di stipula, nell’ambito del Codice dei contratti e quale primogenito del principio della fiducia, il legislatore ha stabilito che SA e enti concedenti “adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale” mentre nell’ambito della riforma della responsabilità, siffatto onere incombe inequivocabilmente in capo al dipendente. Quanto infine alla copertura assicurativa non ci sono margini di manovra. Risale al 2007 con la Legge 244 articolo 3, comma 59, la previsione di nullità del contratto di assicurazione stipulato dall’ente in favore dei propri amministratori “per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali…”.

Né deve trarre in inganno, nell’ambito del codice dei contratti, la destinazione del 20% delle risorse stanziate per gli incentivi alle funzioni tecniche a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, che si riferisce alla responsabilità civile dei dipendenti che si occupano di attività contrattuale (Allegato I.10 del Codice).

L’unica deroga è stata prevista con il parere 19/2025 dalla Sezione Autonomie ed è peraltro circoscritta agli appalti, ove il divieto di cui alla legge 244/2007 sopra richiamata non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore che siano dipendenti pubblici.

(*) Componente consiglio nazionale Anutel

