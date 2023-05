La piscina (se di modeste dimensioni) è una pertinenza e non richiede il permesso di costruire di Massimo Frontera

Link utili Tar Basilicata, Potenza, Sezione I, sentenza dell'8 maggio 2023, n. 268 Basilicata

Il Tar Basilicata sceglie l'orientamento nella giurisprudenza che valorizza il criterio della dimensione del manufatto rispetto al fabbricato principale









Se la nuova piscina è di modeste dimensioni ed è a esclusivo servizio del fabbricato principale va considerata una pertinenza e non una nuova costruzione; e non necessita pertanto del permesso di costruire. Così il Tar Basilicata che in una recente pronuncia - n.268/2023 pubblicata lo scorso 8 maggio - si è occupato di una controversia sorta nel territorio di un comune in provincia di Matera, dove i proprietari hanno realizzato una piscina posizionata sopra una base di cemento armato (oltre a un ...