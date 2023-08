La proroga del bilancio di previsione al 15 settembre riapre il problema delle assunzioni di Gianluca Bertagna

Il differimento ripropone anche la questione della definizione dei vincoli imposti dal legislatore









Ogni qual volta viene spostato il termine di approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali sono alle prese con la definizione dei vincoli imposti dal legislatore e soprattutto con la questione se è possibile procedere a nuove assunzioni.

Come riportato da NT+ Enti locali & edilizia del 28 luglio la data ultima per l'approvazione dei preventivi è stata spostata al 15 settembre. Cosa succede al Piao? Quali conseguenze alle assunzioni? È possibile il reclutamento di nuovo personale in assenza...