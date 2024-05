La Puglia vara la legge sul salario minimo negli appalti

La Puglia ha la sua legge sul salario minimo a 9 euro lordi l’ora per le ditte appaltatrici e subappaltatrici che concorrono nelle gare della Regione. La proposta di legge approvata in Consiglio regionale («Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici di appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale») prevede che nelle gare vi sia una premialità per le imprese che applicano...

