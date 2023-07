La ricerca universitaria fa il pieno di progetti: finanziati 3.700 «Prin» di Eugenio Bruno

Il ministero dell’Università ha deciso la ripartizione dei 741milioni provenienti in parte dai fondi Pnrr: il 30% va ai ricercatori under 40









La ricerca di base si rimette in marcia. A trainarla sono gli atenei e gli enti pubblici. Almeno stando ai numeri del Prin 2022 - i progetti di rilevante interesse nazionale nei tre macro-settori della life science, della fisica/chimica e ingegneria e delle scienze umane e sociali - che hanno interessato quasi 3.700 istituzioni sparse lungo la penisola. Per un controvalore di 741 milioni di euro, di cui 191 del fondo nazionale First e 550 a valere sul Pnrr. A ribadirlo sono i numeri che il ministero...