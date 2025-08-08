La riforma fiscale è legge, all’attuazione i dettagli sul federalismo fiscale

Approvato il 5 agosto al Senato, con 92 voti favorevoli e 62 contrari, il Ddl delega sulla Riforma Fiscale è divenuto legge dello Stato. Ciò in continuità con il testo licenziato alla Camera lo scorso 16 luglio.

Ci sarà oltre un anno di tempo per il Governo per scrivere i decreti delegati. I primi e fondamentali decreti legislativi attuativi entro il 29 agosto 2026; quelli correttivi ovvero che si rendessero necessari per introdurre integrazioni avranno altri due anni di tempo (29 agosto 2028). Differita...