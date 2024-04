La sanatoria confermata dal Tar non può essere rimessa in discussione dal Comune

La concessione in sanatoria confermata dal Tar non può essere revocata dal Comune con un atto successivo. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Toscana (la numero 450/2024). in merito al ricorso di una persona che aveva presentato due istanze: una per il cambio di destinazione d’uso di una struttura (già condonata) da uso agricolo a civile abitazione, e l’altra in merito a due tettoie pertinenziali.

La vicenda ha inizio nel 1995 quando la ricorrente presenta al Comune di Livorno istanza di...