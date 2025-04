La Sardegna investe sulla digitalizzazione del ciclo idrico

L’obiettivo è salvaguardare la risorsa idrica intervenendo in tempo reale sulle perdite evitando problemi e disagi. Il tutto grazie alla digitalizzazione del servizio. È il programma che porta avanti Abbanoa, gestore unico della risorsa idrica della Sardegna, grazie a un investimento di oltre 8 milioni di euro provenienti dai dei fondi Por-Fesr. In concreto si tratta di una rete di telecontrollo in fase di realizzazione che va interessare 3 mila impianti tra potabilizzatori, depuratori, sollevamenti...

