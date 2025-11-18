La società: «stop prevedibile». In attesa delle motivazioni convocato Cda per il 25 novembre
«L’atto convenzionale - spiega l’Ad Pietro Ciucci - è funzionalmente collegato alla delibera di approvazione del progetto definitivo del 6 agosto, per la quale la Corte ha ricusato il visto il 29 ottobre»
Non c’è pace per il Ponte sullo Stretto. Dopo la brusca frenata del 29 ottobre sulla delibera Cipess, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti è tornata ieri sul dossier negando il visto e quindi la registrazione del decreto del 1° agosto 2025 n. 190, con cui il ministero delle Infrastrutture e il ministero dell’Economia avevano approvato il terzo atto aggiuntivo alla convenzione di concessione della Stretto di Messina Spa. Un nuovo giudizio su un provvedimento arrivato...