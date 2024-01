La spending dimenticata da politica, Pa ed elettori

Della spending review, e del suo presupposto indispensabile rappresentato dalla valutazione delle politiche pubbliche, in Italia non interessa quasi nulla a quasi nessuno. Perché «la domanda di valutazione da parte di politici e policy maker è molto debole», in un contesto nel quale «in generale, la cultura della valutazione risulta modesta e poco diffusa nelle amministrazioni italiane». Nella nostra Pa infatti si incontra una «generale e diffusa carenza di competenze specifiche sulla valutazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi