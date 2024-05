La Spezia, il collaudo del nuovo ospedale di Felettino vale 6,7 milioni

Per l’edilizia sanitaria vanno in gara due incarichi alla Spezia e Modena dal valore complessivo di oltre 11 milioni di servizi.

L’Azienda sociosanitaria ligure 5 assegna i servizi di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera e finali per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia in località Felettino. Il valore del bando è di 6.730.699 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 25 giugno.

...

